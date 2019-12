Laeticia Hallyday ose le maillot sexy au supermarché, Jade et Joy à la plage

Le 4 décembre 2019, Laeticia Hallyday, Jade et Joy (15 et 11 ans) sont arrivées sur leur chère île de Saint-Barthélémy. Si ce retour dans les Antilles françaises est placé sous le signe du recueillement, deux ans jour pour jour après la mort de Johnny, les filles du rockeur ont malgré tout profité d'une pause ensoleillée au bord de l'eau. De son côté, Laeticia a renfilé son maillot préféré.

Accompagnées d'une amie, Jade et Joy ont témoigné de leur complicité le temps d'une virée à la plage. Séance photos en bikinis et bouée flamand rose : les adolescentes se sont accordé un moment de détente avant une soirée riche en émotion. Laeticia Hallyday s'est elle aussi glissée dans son maillot bleu décolleté, un de ses préférés. Mais avant de pouvoir se baigner, la veuve de 44 ans a fait un stop remarqué par la case courses au supermarché de l'île.

Le lendemain, le 5 décembre, la petite famille s'est réunie au petit cimetière marin de Lorient pour une grande veillée sur la tombe de Johnny Hallyday. Mère et filles ont pu compter sur la présence de leurs proches pour honorer la mémoire du Taulier le jour de l'anniversaire de sa mort : l'amie du clan Liliane Jossua et ses enfants, Léa et Gabriel, le biographe Gilles Lhote, mais également le père de Laeticia, André Boudou, revenu dans son cercle proche l'été dernier après plusieurs années de brouille. L'épouse de ce dernier et leur fille, Adine Boudou et Alcéa, étaient aussi présentes, de même que Philippe Stouvenot, l'architecte qui a conçu la Villa Jade, la maison des Hallyday sur l'île. Du coucher de soleil jusque tard dans la soirée, l'assemblée s'est recueillie sur la tombe richement décorée de bougies et de fleurs, accompagnée de musiciens venus jouer de la guitare.

Jade Hallyday s'est quant à elle saisie de son compte Instagram pour rendre un bel hommage à son père : "Il y a deux ans, mon père est parti pour le paradis. Il ne se passe pas un jour sans que je pense à toi, il n'y a pas de mot pour décrire à quel point tu me manques et à quel point je t'aime, a-t-elle écrit. Tu es le papa le plus merveilleux du monde entier. Je suis tellement chanceuse d'avoir un père aussi incroyable et talentueux. La seule chose qui compte, c'est que je sais que ton esprit sera toujours à nos côté. Je t'aime papa."