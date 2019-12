Laeticia Hallyday sur la tombe de Johnny : émotion et tendresse avec Jade et Joy

Il y a maintenant deux ans que Johnny Hallyday s'en est allé après un long combat contre le cancer. Le 5 décembre 2019, au soir de l'anniversaire de sa mort, Laeticia et ses filles Jade et Joy (15 et 11 ans) étaient bien entourées pour une veillée hommage sur la tombe du rockeur au cimetière de Lorient, à Saint-Barthélemy.

Au milieu de ses proches et de nombreux fans vêtus de blanc, la veuve de 44 ans a pu compter sur la présence de son amie Liliane Jossua et ses enfants, Léa et Gabriel, du biographe Gilles Lhote, mais également de son père André Boudou, revenu dans son cercle proche l'été dernier après plusieurs années de brouille. L'épouse de ce dernier et leur fille, Adine Boudou et Alcéa, étaient aussi présentes, de même que Philippe Stouvenot, l'architecte qui a conçu la Villa Jade, la maison des Hallyday sur l'île. Du coucher de soleil jusque tard dans la soirée, l'assemblée s'est recueillie sur la tombe richement décorée de bougies et de fleurs, accompagnée de musiciens venus jouer de la guitare. Laeticia Hallyday, entre sourire ému et regards tendres, a une nouvelle fois affiché sa très belle complicité avec ses deux filles.

Jeudi, Jade Hallyday s'est saisie de son compte Instagram pour rendre un bel hommage à son père, décédé à l'âge de 74 ans : "Il y a deux ans, mon père est parti pour le paradis. Il ne se passe pas un jour sans que je pense à toi, il n'y a pas de mot pour décrire à quel point tu me manques et à quel point je t'aime, a-t-elle écrit. Tu es le papa le plus merveilleux du monde entier. Je suis tellement chanceuse d'avoir un père aussi incroyable et talentueux. La seule chose qui compte, c'est que je sais que ton esprit sera toujours à nos côté. Je t'aime papa."