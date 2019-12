Laeticia Hallyday émue : nouvelle veillée sur la tombe de Johnny avec ses filles

Sur son compte Instagram le 5 décembre, Jade Hallyday a rendu un bel hommage à son père, deux ans jour pour jour après sa disparition : "Il y a deux ans, mon père est parti pour le paradis. Il ne se passe pas un jour sans que je pense à toi, il n'y a pas de mot pour décrire à quel point tu me manques et à quel point je t'aime, a-t-elle écrit. Tu es le papa le plus merveilleux du monde entier. Je suis tellement chanceuse d'avoir un père aussi incroyable et talentueux. La seule chose qui compte, c'est que je sais que ton esprit sera toujours à nos côté. Je t'aime papa."