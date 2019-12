Laeticia et Jade Hallyday : Le bonheur en maillots de bain, avec des amies

Deux jours plus tôt sur ce même réseau social, c'est avec un tout autre ton que Jade avait rendu hommage à son père, décédé il y a maintenant deux ans : "Il y a deux ans, mon père est parti pour le paradis. Il ne se passe pas un jour sans que je pense à toi, il n'y a pas de mot pour décrire à quel point tu me manques et à quel point je t'aime, avait-elle écrit. Tu es le papa le plus merveilleux du monde entier. Je suis tellement chanceuse d'avoir un père aussi incroyable et talentueux. La seule chose qui compte, c'est que je sais que ton esprit sera toujours à nos côté. Je t'aime papa."

Le 5 décembre dernier, Laeticia Hallyday et ses filles étaient entourées de leurs proches et de nombreux fans, vêtus de blanc, pour une grande veillée sur la tombe du Taulier. Liliane Jossua et ses enfants, Léa et Gabriel, le biographe Gilles Lhote, mais également Philippe Stouvenot, l'architecte qui a conçu la Villa Jade, la maison des Hallyday sur l'île, étaient présents. Revenu dans la vie de sa fille l'été dernier, après plusieurs années de brouille, André Boudou était là lui aussi, accompagné de sa femme Adine et leur fille Alcéa. Du coucher de soleil jusque tard dans la soirée, l'assemblée s'est recueillie sur la tombe richement décorée de bougies et de fleurs, accompagnée de musiciens venus jouer de la guitare.