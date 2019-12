Laeticia Hallyday : 2019, le retour de l'amour avec Pascal

Emporté le 5 décembre 2017 par un cancer du poumon qui s'est généralisé, Johnny Hallyday a laissé un vide abyssal dans la vie de son épouse, Laeticia, mais aussi de leurs deux filles, Jade (15 ans) et Joy (10 ans). Durant des mois, la veuve du Taulier n'a cessé de se remémorer tous leurs magnifiques moments passés ensemble, vivant dans le passé sans pouvoir aller de l'avant. Et puis, en août 2019, une rencontre a changé le cours des choses. Après un an et demi, Laeticia Hallyday a laissé un nouvel homme entrer dans sa vie, Pascal Balland.

La rencontre

Comme tous les étés, Laeticia Hallyday s'est rendue plusieurs semaines sur l'île de Saint-Barthélemy avec Jade et Joy. Le 12 août 2019, elle a participé à une soirée entre amis organisée par Yannick Noah à laquelle elle s'est rendue en compagnie de Marine, qui n'est autre que l'ex-femme de Pascal Balland. "Le producteur Clément Miserez, ex d'Alessandra Sublet et parrain de Mathilde (la fille de Marine), lui présente un beau brun, son ami d'enfance Pascal Balland", racontait Paris Match en novembre dernier. Le charme opère entre Laeticia et Pascal et leur idylle débute alors dans les Antilles françaises. Elle n'est révélée que quelques semaines plus tard dans la presse et Laeticia l'assume totalement.

"Cet été, après deux années si violentes et si douloureuses, j'ai fait la connaissance de Pascal. C'est une rencontre belle et inattendue. Je n'étais pas prête à envisager quoi que ce soit avec un autre homme", confiait pour la première fois Laeticia au Journal du dimanche le 1er décembre dernier. "Ça prend du temps de réapprendre à aimer. Mais la vie est faite de rencontres qui vous bousculent. Aujourd'hui, je respire, je retrouve un sens à mon existence", avait-elle ajouté.

Le pari de l'amour longue distance

Oui mais voilà, si Laeticia Hallyday habite à Los Angeles avec ses filles, Pascal, lui, est installé à Paris. Le charmant Français de 47 ans vit dans le quartier des Batignolles et possède trois restaurants dans la capitale : les pizzerias de luxe Marzo rive droite et gauche à Paris et le bistrot Cinq-Mars dans le 7e arrondissement. Malgré tout, les amoureux ne sont pas effrayés par les milliers de kilomètres qui les séparent et ne restent jamais bien longtemps loin l'un de l'autre.

En septembre, Laeticia a passé deux semaines à Paris sans ses filles, pour voir ses avocats. Elle en a profité pour voir Pascal tous les jours, le retrouvant dans son appartement des Batignolles. Pascal s'est quant à lui rendu à deux reprises à Los Angeles pour voir Laeticia, mais également sa fille Mathilde, 14 ans, qui y vit avec sa mère, Marine.

Pascal Balland est en instance de divorce depuis un an avec sa deuxième épouse, Anne-Charlotte, avec il a eu sa fille Madeleine âgée de 6 ans. Il est également le papa d'un garçon, Max, 18 ans, dont la maman est la scénariste Lili Gion.

Les escapades en amoureux

Pascal Balland est décrit comme un homme attentionné et aux petits soins pour Laeticia. Depuis le début de leur histoire d'amour, le restaurateur parisien leur a organisé plusieurs week-ends, dont deux en Italie. Le premier à Capri à la fin du mois de septembre et le second à Venise les 23 et 24 novembre, juste après l'arrivée de Laeticia à Paris pour la grande soirée consacrée à Johnny Hallyday à l'Olympia. Pour cette parenthèse à deux, Pascal Balland avait choisi un palais datant de 1475, au bord du Grand Canal.

Johnny à jamais dans son coeur

Lorsque l'histoire d'amour entre Laeticia Hallyday et Pascal Balland a été révélée au grand jour, certains fans ont tout de suite pensé à Johnny. La veuve du Taulier leur a prouvé depuis qu'il occuperait à jamais une place toute spéciale dans son coeur.

D'abord en étant présente le soir du 1er décembre à l'Olympia pour le spectacle consacré à Johnny avec Jade et Joy, en communion avec les admirateurs du chanteur. Puis en se rendant sur l'île de Saint-Barthélemy pour être auprès de Johnny pour les deux ans de sa mort. Durant près d'une semaine, elle a enchaîné les veillées au petit cimetière marin de Lorient où il repose, toujours entourée de ses proches et de fans et dans l'émotion.