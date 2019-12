Laura Smet ravive la guerre et flingue Laeticia Hallyday

En plus de l'héritage, c'est aujourd'hui la sépulture de Johnny Hallyday qui oppose Laeticia à sa fille Laura Smet. Comme l'a rapporté l'AFP le 27 décembre 2019, la veuve du Taulier accuse sa belle-fille de s'opposer au déplacement du cercueil dans un caveau adjacent. Le premier serait en effet menacé par le sable et des crabes...

Décédé le 5 décembre 2017, le rockeur "avait demandé à reposer au cimetière marin de Lorient à Saint-Barthélemy, dans un caveau à construire", a écrit Me Gilles Gauer, l'avocat de Laeticia Hallyday, dans une lettre adressée jeudi au président de la collectivité Bruno Magras. Mais depuis son inhumation le 11 décembre 2017 sur l'île antillaise, Johnny repose dans un cercueil qui "a été de manière provisoire enseveli directement dans le sable, dans l'attente de son déplacement".

Qualifiant la situation d'"urgence absolue", l'avocat réclame que le transfert du cercueil dans le caveau familial que Laeticia Hallyday a fait construire à moins d'un mètre ait lieu rapidement au nom du "respect de la volonté de Johnny", mais aussi de "l'impératif de la protection de la dignité de sa sépulture et de son corps" : "Le sable de mer, très agressif et très corrosif (...), pourrait altérer de façon significative le bois du cercueil, ce à quoi nous pouvons ajouter le danger des gros crabes de terre très nombreux dans le cimetière de Lorient", assure-t-il, citant le fossoyeur en chef des cimetières de Saint-Barthélemy.

Laura Smet "choquée"

Selon Me Gauer toujours, Laura Smet s'oppose à ce transfert. La fille de Nathalie Baye a fait suspendre cette opération en octobre dernier, estimant ne pas avoir été préalablement consultée. Jeudi soir, la comédienne et réalisatrice de 36 ans a réagi sur Instagram en se disant "choquée" par les affirmations de l'avocat : "Depuis le décès douloureux de mon père, je n'ai malheureusement jamais été consultée sur la question de sa sépulture, Laeticia ayant fait seule le choix de la sépulture actuelle dont elle connaissait parfaitement les conditions..."

Elle ajoute alors : "J'ai découvert dans la presse l'été dernier le projet de transfert. J'ai immédiatement donné mon accord sur le principe de l'exhumation si tous les héritiers définissent ensemble les détails de cette exhumation, mon sang coule dans ce caveau et ce sujet est tellement intime, personnel et prioritaire. À ce jour, à part de vagues informations, aucun détail précis ne m'a été donné sur cette exhumation. Faire son deuil lorsqu'on a été empêchée de voir son père dans les derniers moments est une chose terrible dont je ne me remettrai jamais. Imaginer son père exhumé dans l'improvisation serait un nouvel affront à sa mémoire. Je ne peux m'y résoudre et je ne me laisserai pas instrumentalisée."

Pour sa part, l'avocat de la veuve assure que celle-ci a partagé "toutes les informations dont elle avait connaissance" et "a immédiatement reçu l'approbation" de David Hallyday, le fils aîné du chanteur.

Laura et David ont assisté le 11 décembre 2017 à l'inhumation de Johnny et, malgré l'émotion, ont pu constater que le cercueil reposait directement sur le sable... il est maintenant très urgent, et en dehors de toute "guerre de succession", que Johnny Hallyday repose d'une façon décente.. et que son intégrité soit préservée.