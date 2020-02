Laeticia Hallyday maman poule : message d'amour à Jade et Joy

Câlins, sourires complices et déclaration d'amour sur fond de coucher de soleil : le 9 février 2020, Laeticia Hallyday s'est saisie de son compte Instagram pour partager un joli message adressé à ses deux filles, Jade et Joy, 15 et 11 ans. Pour accompagner sa publication, la veuve de Johnny Hallyday a dévoilé de jolies photos de famille réalisées par sa cadette, peut-être sur une plage de Malibu qu'elles fréquentent régulièrement.

"Jade Hallyday et ta soeur Joy Hallyday êtes le soleil de ma vie, c'est pourquoi je serai toujours là, vous êtes la prunelle de mes yeux, pour toujours mes amours, je vous aime jusqu'à l'infini...", a écrit Laeticia Hallyday en légende de son post Instagram. Sur les photos, la compagne de Pascal Balland apparaît tout sourire avec sa fille aînée, les cheveux au vent. De son côté, Joy est restée derrière l'objectif.