Laeticia Hallyday et Pascal Balland : En soirée avec Alessandra Sublet et son ex

Jeudi 9 janvier 2020, l'ambiance était survoltée au Piaf, restaurant situé en plein coeur du 8e arrondissement de Paris, à deux pas des Champs-Élysées. Dans une ambiance de velours, Pierre Rambaldi a fêté avec un peu d'avance ses 57 ans qu'il n'aura officiellement que le 19 janvier prochain. Mais parce qu'il n'est pas facile de réunir tous ses amis, le réalisateur, scénariste et producteur a préféré souffler sa nouvelle bougie avec ses proches un peu plus tôt, plutôt qu'en l'absence de certains d'entre eux.

Reine des soirées parisiennes et amie de Pierre Rambaldi, Sandra Sisley a publié de multiples images de cette soirée d'anniversaire d'anthologie sur sa page Instagram. L'occasion de découvrir que son époux Tomer Sisley, actuellement à l'affiche de la série Messiah sur Netflix, ou encore Marc-Olivier Fogiel et son époux François Roelants, Isabelle Funaro, la compagne de Michaël Youn, Hortense d'Estève, l'ex-femme du chanteur Calogero, étaient tous présents. Mais ce n'est pas tout.

Laeticia Hallyday a elle aussi participé à cette grande soirée d'anniversaire au Piaf, sublime dans un haut noir décolleté à manches transparentes, et en robe longue, la dernière épouse de Johnny Hallyday avait attaché ses longs cheveux blonds et paré ses oreilles de ravissantes boucles pendantes. Lors de la soirée, Laeticia Hallyday a pris la pose avec Sandra et Tomer Sisley à plusieurs reprises. Et la maman de Jade (15 ans) et Joy (11 ans) était accompagnée de son amoureux Pascal Balland. Le 8 janvier, le couple se trouvait à Londres, où Laeticia avait présenté Pascal à sa petite soeur Margaux.

Grâce à Marie Poniatowski, la femme de Pierre Rambaldi, on découvre qu'Alessandra Sublet faisait également partie des nombreux invités, tout comme son ex Clément Miserez. L'animatrice et le producteur de cinéma se sont ainsi retrouvés après avoir passé une partie de leurs vacances de Noël ensemble à Saint-Barthélemy, avec leurs deux enfants, Charlie (7 ans) et Alphonse (5 ans), afin de respecter la tradition familiale. Clément Misérez était là le jour où Laeticia Hallyday a rencontré pour la première fois Pascal Balland, lors d'une soirée organisée par Yannick Noah à Saint-Barthélemy en août dernier. Toujours grâce à Marie Poniatowski, on découvre que l'acteur François Cluzet était également là.