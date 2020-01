Alessandra Sublet et son ex-mari : vacances avec les enfants à Saint-Barth

Après sept ans d'amour, Alessandra Sublet et Clément Miserez se sont séparés il y a un peu plus d'un an, à l'automne 2018. Dès l'annonce de leur rupture, il avait été question qu'une tradition du couple soit malgré tout respectée : celle de passer les vacances de Noël ensemble, avec leurs deux enfants Charlie (7 ans) et Alphonse (5 ans), à Saint-Barthélemy. Cette île des Antilles françaises est très particulière pour l'animatrice de 43 ans et son ex, puisque c'est dans ce décor de rêve que leur amour était né à l'été 2011. Si aujourd'hui la passion amoureuse a déserté, il reste encore la complicité et l'affection.

Dans son numéro du 3 janvier 2020, Closer rapporte qu'Alessandra Sublet et Clément Miserez ont respecté la tradition en se retrouvant à Saint-Barthélemy pour passer une nouvelle fois Noël ensemble. Le producteur de cinéma se trouvait déjà sur l'île lorsque l'animatrice de C'est Canteloup (TF1) a débarqué le 24 décembre 2019 avec leurs deux enfants. Clément Miserez est allé les chercher à l'aéroport, où se trouvait également Joël, son ex-beau père, avec qui il est resté en très bons termes. Les parents d'Alessandra Sublet, Joël et Jocelyne, possèdent une maison à Saint-Barthélemy, ce qui explique que la jurée de Mask Singer se rende dans les Antilles françaises hiver comme été. Et cet hiver, elle y a été rejointe par sa charmante petite soeur Romy. Clément Miserez ne s'est pas éternisé une fois Noël célébré puisque le producteur a quitté Saint-Barthélemy dès le 26 décembre tandis qu'Alessandra Sublet y est restée avec les enfants... puis rejointe par son nouveau compagnon.

Bien que séparés depuis plus d'un an, les parents de Charlie et Alphonse ne sont toujours pas officiellement divorcés. C'est en tout cas ce qu'avait avoué Alessandra Sublet lors d'une interview accordée à Paris Match en août dernier. "Tout roule, ça traîne simplement parce qu'on ne trouve le temps ni l'un ni l'autre d'aller signer des papiers chez l'avocat", avait-elle alors expliqué, sans que la non-finalisation de son divorce ne semble lui peser.