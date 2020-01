Alessandra Sublet : Sublime en bikini au côté de sa petite soeur Romy

Après avoir longuement mené l'enquête au cours de l'émission Mask Singer (TF1) aux côtés de Kev Adams, Anggun et Jarry, Alessandra Sublet s'accorde des vacances bien méritées en ce début d'année 2020. Entourée de ses proches, l'animatrice s'est donc envolée pour Saint-Barthélemy, afin de commencer cette nouvelle décennie sous le soleil de l'île paradisiaque. La jolie brune de 43 ans s'est même laissée aller à un shooting photo, accompagnée de sa petite soeur, Romy. Sur Instagram, ses abonnés ont eu droit à un petit aperçu de la séance.

Le 31 décembre 2019, Alessandra Sublet faisait partie des rares personnes à fêter le Nouvel An au soleil. Sur Instagram, la belle a dévoilé un instantané en noir et blanc où l'on peut la voir en bikini au côté de sa soeur. À 43 ans, l'animatrice de C'est Canteloup affiche une silhouette parfaite, marquée par des abdos de folie et des cuisses bien galbées. Romy, sa petite soeur, a opté de son côté pour un maillot de bain une-pièce et bustier. Les deux soeurs sont radieuses et arborent de grands sourires. En légende, Alessandra Sublet écrit sobrement "Soeurs", accompagné d'un petit coeur noir.