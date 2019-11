Marc-Olivier Fogiel et son mari François : soirée en amoureux au "Groenland"

Nombre de personnalités se sont donné rendez-vous au théâtre La Scala le 8 novembre 2019. Pour la générale de sa nouvelle pièce Groenland, la comédienne Géraldine Danon a non seulement pu compter sur la présence de ses proches, mais également de nombreux spectateurs VIP.

Rares sont les apparitions de Marc-Olivier Fogiel et son mari François Roelants. Vendredi soir, le duo a ainsi pu profiter du spectacle non loin d'autres couples tels que Thierry Lhermitte et sa femme Hélène, Yves Rénier et son épouse Karin, ou encore Martin Lamotte et sa nouvelle compagne. Tristane Banon et son mari Pierre Lefèvre étaient également présents, de même que Vincent Moscato et sa femme Krystel, Laurent Olmedo et sa compagne Marion. La comédienne star de la soirée, Géraldine Danon, a pu donner sa première représentation devant sa famille : son mari Philippe Poupon et leurs trois enfants Loup Lamazou, Laura Poupon, Marion Poupon. Philippe Caroit, Jacqueline Veyssière, Pascal Desprez et Véronique de Villèle ont eux-aussi répondu présents. A la fin de cette représentation, Géraldine Danon a reçu une standing ovation à la hauteur de son talent.

Dans cette nouvelle pièce écrite par Pauline Sales et mise en scène par Pierre Pradinas et Florence Vignon, Géraldine Danon y est exceptionnelle, restant 1h30 seule sur scène. Une performance époustouflante à couper le souffle. Elle y interprète le rôle d'une mère en quête d'aventure. Partir sur un coup de tête avec sa petite fille pour rejoindre le Groenland en escarpins. Traverser la ville, la nuit, et frôler ses limites, affronter ses démons, pour vivre enfin LA grande aventure, celle que toute femme garde au fond d'elle-même comme un beau rêve inachevé... Groenland sera à l'affiche du théâtre La Scala du 8 au 30 novembre 2019, à 21 heures.