Laeticia Hallyday présente Pascal Balland à sa soeur Margaux

Cette escapade de Laeticia Hallyday et Pascal Balland à Londres intervient quelques jours après la fin de leurs vacances à Marrakech pour les fêtes de fin d'année. Les amoureux ont célébré le passage à 2020 au Maroc, entourés de leurs enfants. Si Laeticia était avec Jade et Joy, le restaurateur parisien était quant à lui accompagné de ses trois enfants : Max, 18 ans, dont la maman est la scénariste Lili Gion, Mathilde, 14 ans, qui vit à Los Angeles avec sa maman Marine et qui est scolarisée dans le même lycée français que Jade et Joy, et Madeleine, 6 ans, née de son union avec sa dernière épouse Anne-Charlotte, avec qui Pascal Balland est en instance de divorce depuis plus d'un an. Marie Poniatoswki, une amie proche de Laeticia Hallyday, était également présente avec son amoureux Pierre Rambaldi et a publié une photo de groupe sur sa page Instagram le 27 décembre 2019. Lili Gion l'avait d'ailleurs commenté avec une touche d'humour : "Quelle merveille le garçon à côté de @pascalitoballand !!! @maxballand #monfilscehéros."