Laeticia Hallyday : Message et photo d'enfance pour l'anniversaire de sa soeur

Depuis Saint-Barthélemy, où elle passe de douces vacances avec ses filles, Jade (14 ans) et Joy (11 ans), Laeticia Hallyday s'est emparée de son smartphone pour souhaiter un joyeux anniversaire à sa soeur, Margaux Thibaut, qui fête ses 24 ans. Lundi 29 juillet 2019, elle a publié une série de photos en story, sur Instagram. "Que ce jour te rappelle l'extraordinaire être humain que tu es, que la vie t'emporte avec amour et gentillesse, pour aujourd'hui et toutes les autres années à venir. Joyeux anniversaire à ma précieuse et incroyable soeur. Je t'aime", a t-elle tendrement écrit, dans un texte accompagnant un selfie de deux soeurs.

La mère de famille a ensuite fouillé dans ses archives, dévoilant une photo issue de ce qui semble être le baptême de Margaux Thibaut, où Laeticia Hallyday (44 ans) était âgée d'une vingtaine d'années. "Je t'aime ma soeur... 24 ans déjà... I love you to the moon and back", indique-t-elle sur Instagram.