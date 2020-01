Michaël Youn : Sa femme révèle de rares photos de sa grossesse et de Stellar

2019 a été une année riche en émotions pour Michaël Youn et sa femme Isabelle Funaro et pleine de surprises pour leurs fans. En effet, sans que personne ne s'y attende, l'acteur et humoriste de 46 ans avait annoncé une grande nouvelle le 4 juillet 2019 : la naissance de leur deuxième enfant.

Via Instagram, avec une douce photo de son bébé lui agrippant le doigt, Michaël Youn avait révélé être l'heureux papa d'un petit garçon prénommé Stellar. "4 juillet 2019... Une étoile s'est posée. Bienvenue sur terre, STELLAR. Le petit bonhomme se porte bien. La maman se repose. Le papa est fou de joie. Et le frère et la soeur dansent la gigue dans les couloirs de la maternité. Love", avait-il écrit, sur un petit nuage.