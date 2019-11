Laeticia Hallyday et Emmanuel-Philibert de Savoie, retrouvailles à Los Angeles

La plupart des amis de Laeticia Hallyday vivent loin d'elle, mais loin des yeux ne veut pas dire loin du coeur, bien au contraire.

Quelques jours après avoir dit au revoir à Hortense d'Estève, l'ex-femme du chanteur Calogero, qui était venue avec leurs deux filles (Nina et Romy), Laeticia Hallyday a retrouvé une autre personne dont elle est très proche. Il s'agit du prince Emmanuel-Philibert de Savoie.

Les retrouvailles du prince de Venise et de Piémont, et époux de la comédienne française Clotilde Courau, et de la maman de Jade (15 ans) et Joy (11 ans) ont débuté par un restaurant en famille. Le 3 novembre 2019, Laeticia Hallyday a invité Emmanuel-Philibert de Savoie à déjeuner avec sa maman, Françoise Thibaut, son petit frère Grégory Boudou et Jade et Joy. A cette occasion, Emmanuel-Philibert de Savoie a eu le privilège de faire rouler l'une des voitures favorites de Johnny Hallyday, sa fameuse Shelby Cobra, reconnaissable au numéro 7 inscrit sur les portières.

Toute la joyeuse bande s'est retrouvée au restaurant SoHo House situé dans le quartier de Malibu. Laeticia Hallyday a été repérée à l'extérieur, habillée d'une petite robe courte colorée et décolletée, portée avec des collants noirs. Emmanuel-Philibert de Savoie était quant à lui en mode décontracté chic avec un pantalon blanc associé à un pull à capuche gris et une paire de Vans quadrillée. L'époux de Clotilde Courau était d'humeur farceur puisqu'il s'est amusé à mettre sa capuche sur sa tête et ses lunettes par dessus. Une mise en scène légère appréciée par Jade et Joy Hallyday.

Comme à chaque fois qu'il est de passage à Los Angeles, le bel homme de 47 ans loge à Pacific Palisades, dans la maison des Hallyday. Il le faisait déjà du vivant de Johnny. Tous deux étaient de très grands complices.

Dans la soirée du 7 novembre, Emmanuel-Philibert de Savoie a eu le plaisir de pouvoir déguster un plat soigneusement concocté par Laeticia. La Française de 44 ans vivant depuis de nombreuses années en Californie a préparé des phô, plat traditionnel vietnamien (le pays d'origine de Jade et Joy), fait à base de bouillon et de viande. Laeticia a partagé une vidéo de cette soirée culinaire dans ses stories Instagram. Réopéré en mai dernier d'un cancer, Emmanuel-Philibert de Savoie se montre en très grande forme pour ce nouveau séjour dans la Cité des Anges.

Depuis la mort de Johnny Hallyday survenue le 5 décembre 2017, après un cancer du poumon qui s'est généralisé, Emmanuel-Philibert de Savoie se remémore régulièrement la grande amitié qu'il partageait avec le Taulier. Comme en décembre 2018, lorsqu'il avait célébré le premier anniversaire de sa mort avec une photo souvenir publiée sur sa page Instagram. Son fil de photos contient d'ailleurs de nombreuses photos de lui avec Johnny mais également avec Laeticia... Le couple faisait partie des nombreux invités conviés au mariage d'Emmanuel-Philibert de Savoie et de Clotilde Courau célébré en 2003, en la basilique Sainte-Marie des Anges à Rome.