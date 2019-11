Laeticia Hallyday : Jogging et touche rock'n'roll pour quitter l'ex de Calogero

La plupart des amies de Laeticia Hallyday vivent loin de Los Angeles, alors quand l'une d'entre elles débarque à Los Angeles, le bonheur de se retrouver est immense. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin.

Après avoir profité durant plusieurs jours de son amie et complice Hortense d'Estève, qui n'est autre que l'ex-femme du chanteur Calogero, Laeticia Hallyday a dû lui dire au revoir le samedi 2 novembre 2019. Avant de prendre le chemin de l'aéroport international de LAX, les deux amies ont déjeuné dans un fast-food, In and Out Burger. Toutes deux étaient accompagnées de leurs filles : Laeticia, de Jade (15 ans) et Joy (11 ans), et Hortense, de Nina (née en 2003) et Romy (née fin 2006), toutes deux le fruit de ses amours passées avec Calogero.

Pour cet ultime repas de groupe, la dernière épouse de Johnny Hallyday avait opté pour un look décontracté et rock'n'roll mariant un jogging et des baskets jaunes à un T-shirt à l'effigie du groupe culte AC/DC. La Française de 44 ans vivant depuis de longues années en Californie avait détaché ses longs cheveux blonds.

Laeticia Hallyday n'est pas la seule à avoir savouré ces quelques jours entre amies. En effet, sa fille aînée est très proche de Nina, la fille aînée d'Hortense d'Estève et Calogero. Pour preuve, les photos publiées par Jade Hallyday sur sa page Instagram, servant à illustrer leur grande complicité.