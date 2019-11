Laeticia Hallyday en Bowie Ziggy, Joy l'ange et Jade la diablesse pour Halloween

Laeticia Hallyday veut "faire de belles choses, même si tout le monde s'en fiche", selon le leitmotiv qu'elle a choisi de faire apparaître en texte descriptif sur son compte Instagram, mais elle y a fait une entorse jeudi 31 octobre 2019 afin de se plonger elle aussi dans la fièvre horrifique d'Halloween.

Moins extravagante et extrême qu'Heidi Klum, qui met chaque année un point d'honneur à faire de sa tenue d'Halloween un spectacle total et à repousser les limites de la créativité, la veuve de Johnny Hallyday a permis à ses abonnés sur le réseau social de suivre sa préparation pour la soirée, confiant son visage aux techniques expertes de son amie Nelly Recchia, elle-même Française installée à Los Angeles.

Cette spécialiste du body art, qui a mis ses talents au service de stars telles que Lady Gaga ou Katy Perry et avait déjà maquillé Johnny et Laeticia pour Halloween par le passé, l'a installée à la Cinema Makeup School - une école de maquillage - où elle enseigne dans la Cité des Anges le temps de la transformer en David Bowie tel qu'il apparaît dans son personnage de Ziggy Stardust sur la pochette de l'album Aladdin Sane, chevelure rougeoyante et éclair bicolore lui foudroyant le visage. #zombiebowie, précise Laeticia pour ceux qui n'auraient pas saisi la référence. Johnny, lui qui était fan de l'artiste polymorphe anglais, aurait apprécié, c'est certain.

Ainsi maquillée, Laeticia est sortie avec sa fille cadette Joy (11 ans), ravissant ange noir, pour aller récolter les friandises dans leur quartier de Pacific Palisades en compagnie de Maryline Issartier, qui s'occupe de Joy et sa grande soeur Jade (15 ans), mais aussi d'Hortense d'Estève - déguisée en Harley Quinn - et sa fille.

Mais Laeticia n'allait pas en rester là... Fin prête après avoir mis sa perruque et revêtu une robe à sequins rouge, Laeticia Hallyday a pris la direction du bar The Little Friend, dans le quartier de Venice au sud de Santa Monica, pour une "Pop Star Halloween Party" où elle a retrouvé notamment Hortense d'Esteve, Peggy North, autre expatriée qui dirige une agence d'événementiel, la joaillière Camille Eddera, mais aussi Simon Paul Cohen, qui lui donnait la réplique en Freddie Mercury travesti façon clip de I Want to Break Free. Quelle ambiance !