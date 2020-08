Rachel Legrain-Trapani : Nouveau tatouage hommage à ses fils

Quelques minutes plus tard, l'ancienne reine de beauté a fait réaliser le même tatouage sur son bras, tout en rajoutant la date de naissance de son premier fils Gianni (7 ans, issu de sa relation avec le footballeur Aurélien Capoue). "Alors qu'est-ce-que tu nous as fait aujourd'hui ?" lui demande doucement Valentin, tout en filmant ses nouveaux tatouages. "C'est ma date de naissance ?" "Non ce sont mes garçons", lui répond alors sa moitié. Les internautes ont ensuite découvert le résultat : les dates de naissance d'Andrea (7 juillet 2020) et de Gianni (13 décembre 2013) dessinées sur l'arrière du bras gauche de l'ancienne Miss France.

Les amoureux sont en couple depuis maintenant un an. Tout au long de la grossesse survenue en plein confinement, et depuis l'arrivée d'Andrea, les jeunes parents n'ont eu de cesse d'afficher leur bonheur sur les réseaux sociaux.