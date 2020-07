Rachel Legrain-Trapani : Ses retrouvailles avec Valentin dans un lieu symbolique

Loin des yeux, mais près du coeur... Ce fut certainement le dicton de Rachel Legrain-Trapani et Valentin Léonard ces derniers jours après une courte et difficile séparation due aux activités professionnelles de Monsieur. Une séparation d'autant plus éprouvante que le couple a accueilli son premier enfant le 7 juillet 2020, un petit garçon prénommé Andrea.

Une semaine seulement après son arrivée, Valentin Leonard a malheureusement été contraint de quitter le nid douillet, ce qui lui a valu de vives critiques auxquelles il a répondu fermement. "Premièrement, vous vous doutez bien que, si je le pouvais, je serais auprès de Rachel et mon fils. Je vous rassure, ce n'est pas une partie de plaisir de quitter mon fils une semaine après sa naissance. Vous savez, lorsqu'on crée un business depuis maintenant plus de dix ans, que vous subissez de plein fouet la crise du Covid et que vous êtes indépendant, c'est-à-dire que lorsque vous ne travaillez pas, vous ne gagnez tout simplement pas d'argent... Alors vous m'excuserez de penser aussi au futur de ma famille et de mon fils", se justifiait-il.

Mais, ce fâcheux contretemps est désormais derrière lui et celui qui a été vu dans Les Marseillais peut enfin se replonger dans son rôle de papa. Ce mercredi 29 juillet 2020, l'heure des retrouvailles avait en effet sonné. Pour l'occasion, les amoureux qui sont ensemble depuis un an n'ont pas fait les choses à moitié et ont désigné un lieu symbolique pour leur rendez-vous à Paris. Via sa story Instagram, Valentin Léonard se souvient avec émotion : "On avait fait l'annonce de la grossesse de Rachel ici même. On a décidé de faire nos retrouvailles au même endroit @sofitelparisfaubourg."

Dans la foulée, l'ancienne Miss France et son compagnon ont partagé de tendres photos câlines avec Andrea. Sur l'une d'entre elles, le bébé est lové dans les bras de sa maman et sur la suivante, c'est son papa qui le pouponne, complètement gaga. "Andrea a retrouvé son papa", commente Rachel Legrain-Trapani. Un doux moment qu'ils ont pleinement chéri !