Rachel Legrain-Trapani et son bébé délaissés par Valentin ? Il réagit fermement

Rachel Legrain-Trapani (31 ans) et son compagnon l'influencer Valentin Leonard on accueilli le 7 juillet 2020 leur petit garçon, Andrea. Un bébé qui fait leur bonheur. Malheureusement, à cause de son travail, le beau brun n'a pas pu passer beaucoup de temps avec son bébé. Une absence qui ne passe pas inaperçue et qui lui a valu quelques critiques.

Mercredi 22 juillet 2020, le mannequin a dévoilé une photo de lui prise en Espagne. Il apparaît torse nu et demande à ses abonnés : "Quoi de prévu pour vous cet été ?" Un message anodin qui destiné à générer des commentaires, sauf que le jeune homme a essuyé quelques reproches. Certains internautes ne comprennent pas qu'il ne soit pas au côté de sa compagne et de leur bébé. Une certaine Nadège a même fait part de son inquiétude. "Un enfant se fait à deux et les moments avec se font aussi à deux !!!!! Surtout lorsqu'il s'agit d'un nouveau-né. La maman apprécie fortement la présence de son amoureux... Au lieu de ça, il profite de la plage et des potes comme un célibataire, quoi !!!!! Elle va encore se retrouver mère célibataire, la Rachel [la belle Miss France 2007 est aussi la maman de Gianni (6 ans), né de ses amours passées avec le footballeur Aurélien Capoue, NDLR]", a-t-elle écrit.

Des propos lus par le principal intéressé qui lui a alors répondu. "Bonjour Nadège, je vais le répéter une fois de plus. Premièrement, vous vous doutez bien que, si je le pouvais, je serais auprès de Rachel et mon fils. Je vous rassure, ce n'est pas une partie de plaisir de quitter mon fils une semaine après sa naissance. Vous savez, lorsqu'on crée un business depuis maintenant plus de dix ans, que vous subissez de plein fouet la crise du Covid et que vous êtes indépendant, c'est-à-dire que lorsque vous ne travaillez pas, vous ne gagnez tout simplement pas d'argent... Alors vous m'excuserez de penser aussi au futur de ma famille et de mon fils."

Comme on a pu le voir dans une story, Valentin Leonard prend des nouvelles de Rachel Legrain-Trapani et des deux garçons via des appels vidéo.