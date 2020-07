Rachel Legrain-Trapani maman pour la 2e fois : découvrez le prénom de son fils

Rachel Legrain-Trapani a accueilli cette petite merveille avec son chéri, le beau Valentin Léonard vu dans Les Marseillais puis reconverti en influenceur.

C'est au début de l'année 2020 que l'ancienne reine de beauté a révélé sa grossesse, adressant au passage une magnifique déclaration d'amour à celui qu'elle surnomme son "âme soeur". "Je me lance de nouveau dans la folle aventure de la maternité tout simplement parce que c'est toi. Toi qui me donnes l'envie de redevenir maman, toi qui me combles de bonheur et d'amour chaque jour, toi qui es déjà un super beau-papa et qui seras un merveilleux papa, toi que j'aime tout simplement", inscrivait-elle.

Tout est allé très vite entre Rachel Legrain-Trapani et Valentin Léonard. Alors qu'ils se sont rencontrés à l'été 2019, ils ont passé un cap très peu de temps après : celui de se faire le même tatouage. Avec l'arrivée de leur premier enfant ensemble moins d'un an plus tard, c'est une nouvelle trace indélébile de leur amour qu'ils célèbrent. Le jeune papa va ainsi découvrir les joies du pouponnage, tandis que Rachel Legrain-Trapani peut parfaire son expérience de maman, elle qui est déjà comblée par son petit Gianni (5 ans), né de sa relation avec le footballeur Aurélien Capoue.

Félicitations aux parents !