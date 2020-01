Rachel Legrain-Trapani enceinte : Valentin Leonard annonce sa grossesse !

Rachel Legrain-Trapani (31 ans) est enceinte ! En couple depuis plusieurs mois (5 mois ?) avec Valentin Leonard (30 ans), Miss France 2007 attend son premier enfant avec le mannequin (elle est déjà maman de Gianni, 5 ans, né de son union avec le footballeur Aurélien Capoue). C'est le futur papa, qui n'est autre que mannequin, influenceur et ex-candidat des Marseillais, qui a annoncé la grande nouvelle à ses abonnés via son compte Instagram le 10 janvier 2020 : "C'est le moment de vous annoncer cette merveilleuse nouvelle qui nous remplit de bonheur depuis maintenant plus de 3 mois. Rachel et moi attendons l'arrivée de notre petit bébé dans quelques mois. La plus belle des choses qui puisse arriver dans une vie, je vais bientôt être papa et suis aujourd'hui le plus heureux du monde."

Très amoureux de l'ancienne reine de beauté, il en profite pour faire une belle déclaration à l'élue de son coeur : "Une nouvelle vie qui se prépare, une vie de famille avec la femme que j'aime plus que tout." Impatient, il confie : "Nous sommes remplis de joie, d'émotion et de bonheur. Cette année 2020 ne peut commencer de la plus belle des manières".