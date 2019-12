Rachel Legrain-Trapani : Son fils s'éclate dans les bras de son chéri Valentin

Après avoir eu l'esprit pollué par sa brouille avec Vaimalama Chaves (Miss France 2019), l'ancienne reine de beauté Rachel Legrain-Trapani (Miss France 2007) s'apprête à passer le cap de la nouvelle année dans la joie et la bonne humeur ! Pour cela, direction le Parc Astérix avec son clan.

Sur son compte Instagram suivi par 227 000 abonnés, Rachel Legrain-Trapani a partagé les photos et vidéos de sa virée sur les terres gauloises. La jeune femme de 31 ans avait notamment embarqué avec elle son fils Gianni (né en décembre 2013 de son mariage passé avec le footballeur Aurélien Capoue) ainsi que son nouveau compagnon Valentin Léonard. Entre le garçon et le mannequin, c'est l'entente parfaite ! "Mes amours que j'aime plus que tout au monde... Aujourd'hui, nous sommes au @parcasterix en famille ! Et vous c'est quoi le programme en ce lundi ensoleillé ? #lundi #tropdamour #parcasterix #sunnyday #familytime #love", a-t-elle commenté en légende d'une photo des deux. Une publication qui a ému Valentin Léonard, désormais beau-père, lequel a répondu avec une flopée de petits coeurs.

Dans la story de son compte, l'inoubliable Rosa de Secret Story a aussi montré des vidéos et des photos de son fils Gianni calé entre les jambes de Valentin pour faire des manèges ou profitant du soleil, du parc et des personnages de l'univers d'Astérix. Rachel Legrain-Trapani, que l'on retrouve comme chroniqueuse dans l'émission TPMP People sur la chaîne C8, était aussi entourée de ses petits frères Ruben et Melvyn. Au programme ? Tonnerre de Zeus, Oziris ou encore Discobélix... En raison de son âge et de sa taille, Gianni ne pouvait pas tout faire, mais nul doute que le petit Gaulois a eu droit à de jolis lots de consolation, peut-être des friandises et des cadeaux souvenirs ?

Thomas Montet