Rachel Legrain-Trapani : Message d'amour à Valentin Léonard et tacle à Pavard

Entre la belle Rachel Legrain-Trapani et le non moins charmant Valentin Léonard, c'est l'amour fou depuis déjà trois bons mois. Dans la story de son compte Instagram, la Miss France de 31 ans a partagé une photo de son couple avec un tendre message teinté d'une pointe d'acide pour son ex, Benjamin Pavard.

Sur Instagram, Valentin Léonard a posté, dimanche 13 octobre 2019, une belle photo de lui et de son amoureuse prise au lac de Garde en Italie. "I will miss you. Direction le Mexique avec @aeromexico où je vais pouvoir découvrir les plus beaux endroits du Mexique pendant un peu plus d'une semaine", a-t-il écrit en légende. Dans sa story, Rachel Legrain-Trapani a repris cette photo et a apporté son propre commentaire. "J'ai tellement de chance de l'avoir dans ma vie... Put*** l'amour, le vrai existe !", a-t-elle réagi. De jolis mots qui sonnent toutefois comme un tacle subtil à son ex-compagnon le footballeur Benjamin Pavard, avec lequel les relations se sont tendues ces dernières semaines...

Fin août, alors que leur histoire d'amour n'était plus qu'un secret de polichinelle, Rachel Legrain-Trapani publiait un long et tendre message pour son nouveau compagnon âgé de 30 ans, ex-vedette de télé-réalité notamment vue dans l'émission Les Marseillais. "Le destin ? Le hasard ? Peu importe comment on le qualifie... nous nous sommes trouvés... Instagram reste un endroit de partage, un réseau social. Vous me connaissez, pour la plupart, depuis longtemps. C'est pour cela que j'avais envie de partager avec vous mon bonheur... Celui d'avoir trouvé l'homme dont j'ai toujours rêvé ! Notre histoire est folle, c'est ce qui la rend encore plus belle", disait-elle déjà sur Instagram.