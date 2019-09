Benjamin Pavard agacé : confidence sur sa rupture avec Rachel Legrain-Trapani

L'idylle entre Benjamin Pavard et Rachel Legrain-Trapani a débuté relativement discrètement au printemps 2018, avant de se retrouver sous les projecteurs à l'occasion du fameux but marqué par le footballeur lors du match de Coupe du monde de l'équipe de France contre l'Argentine. Les amoureux avaient alors laissé explosé leur joie et leur amour dans les tribunes. Une fois l'euphorie de la victoire retombée, leur écart d'âge a finalement eu raison de leur romance : "J'ai pris cette décision (...). C'est pas facile, avait expliqué la mère de Gianni (5 ans) en février dernier, en confirmant leur rupture dans l'émission TPMP (C8). C'est la vie, on n'était plus sur la même longueur d'onde et il est encore très jeune et je pense qu'il a besoin de s'amuser..."

Benjamin Pavard a effectivement profité de l'été 2019 à Mykonos et en bonne compagnie : il a été aperçu avec la jolie Julia Sidi-Atman, Miss Côte d'Azur 2017 et candidate de Pékin Express 2019. Mais celle-ci a démenti toute rumeur de relation avec le footballeur auprès de Purepeople.com. Rachel-Legrain Trapani a quant à elle retrouvé l'amour dans les bras de Valentin Léonard, star de télé-réalité qui s'est illustré dans les Marseillais sur W9.