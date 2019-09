EXCLU – Julia (Pékin Express) en couple avec Benjamin Pavard ? Elle répond enfin

En juillet dernier, alors que M6 s'apprêtait à lancer Pékin Express 2019, Julia Sidi-Atman, candidate de cette saison, faisait déjà le buzz. La jolie brune élue Miss Côte d'Azur 2017 aurait passé une partie de ses vacances d'été en compagnie d'un célèbre footballeur, le champion du monde Benjamin Pavard. Pour Purepeople.com, elle répond enfin à la rumeur les disant en couple.

Interrogée sur la nature de sa relation avec l'international français, Julia, éliminée de la course d'aventure avec sa camarade Kleofina, a d'emblée semblé mal à l'aise : "C'est hyper gênant comme question..." Et de poursuivre : "C'est un ami, on est allé en vacances ensemble et la presse en a profité pour inventer des rumeurs. Car oui, ce ne sont que des rumeurs." Une réponse claire de la part de la reine de beauté.

Rappelons que c'est à Mykonos, en Grèce, que Julia Sidi-Atman et Benjamin Pavard avaient été aperçus ensemble. En story sur Instagram, le sportif de 23 ans avait publié une vidéo sur laquelle les internautes les plus observateurs avaient reconnu la jeune femme. Des images rapidement été supprimées par le footballeur. Mais, dans la foulée, Julia Sidi-Atman et Benjamin Pavard avaient partagé, toujours sur Instagram, des photos de leurs vacances prises exactement au même endroit. Le doute n'était alors plus permis : c'est ensemble qu'ils ont passé leurs vacances... en toute amitié !

Si la belle Julia Sidi-Atman, 22 ans, se fait discrète sur sa vie sentimentale, de son côté Benjamin Pavard a vécu une belle histoire d'amour avec une ancienne Miss France : Rachel Legrain-Trapani. En février dernier, peu après l'officialisation de leur rupture, la belle avait confié à Gala les raisons de cette séparation. "J'ai idéalisé cette vie de couple. L'amour ne suffit pas toujours", avait-elle confié, précisant qu'ils n'étaient plus "sur la même longueur d'onde". Depuis, Rachel Legrain-Trapani roucoule dans les bras de Valentin Léonard, charmant influenceur et mannequin repéré dans Les Marseillais (W9).

