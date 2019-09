Pékin Express 2019 : Kleofina et Julia éliminées, les frères bûcherons trahis

Après les départs de Fabrice et Briac jeudi 29 août 2019, l'aventure Pékin Express 2019 continue pour les binômes encore en lice. Cette semaine, les frères bûcherons Thomas et Mathieu, le couple Lydia et Mounir, les Miss Kleofina et Julia et les soeurs Aurélie et Laëtitia vont découvrir les beaux paysages de Colombie, entre immenses plaines et zones marécageuses en passant par les montagnes de la Cordillière des Andes.

Équipes mixées

Ça commence fort ! Dès le début de l'épisode, Stéphane Rotenberg annonce que, pour cette étape, les équipes seront mixées. Thomas choisit Laëtitia comme coéquipière, Aurélie choisit Mathieu. Lydia rejoint Julia et Kleofina retrouve Mounir. Pour ce départ des quarts de finale, chaque binôme doit commencer par trouver un tricycle avant de se rendre à Playa de Belen. Les duos arrivés les premiers qualifieront leur double pour l'épreuve suivante.

Julia et Lydia sont les premières à trouver leur vélo. Mais les jeunes femmes rencontrent quelques difficultés à conduire leur tricycle et les autres binômes les rattrapent. Aurélie et Mathieu finissent la course, suivis de Thomas et Laëtitia, puis Mounir et Kleofina. Tous doivent faire du stop maintenant. Mounir et Kleofina trouvent rapidement une voiture et sont même aidés par la police dans leur course ! De leur côté, Lydia et Julia sont à la traîne... Pire encore, les jeunes femmes ont perdu les instructions de Stéphane Rotenberg, oubliées dans la voiture d'un passant.

Après beaucoup de stress, Thomas et Laëtitia arrivent les premiers devant Stéphane Rotenberg. Ils sont suivis par Mathieu et Aurélie. Troisième binôme à arriver : Mounir et Kleofina. L'animateur leur propose de se mettre tous les deux d'accord pour inscrire le nom du duo, Mounir et Lydia ou Kleofina et Julia, qui participera à l'épreuve le lendemain face aux frères et soeurs. Ils décident de jouer ça à pile ou face et la Miss remporte le jeu. Le soir venu, tous trouvent où loger dans le village.

Frères et soeurs ligués contre les Miss

Au petit matin, les trois binômes qualifiés retrouvent Stéphane Rotenberg qui leur explique que les gagnants de cette épreuve remporteront un avantage considérable pour la suite. Dans chaque équipe, il y aura un porteur et un coureur. Le second devra lancer une roulette sur un bambou, remplir un sac de sable troué, franchir un parcours d'obstacles avec le sac de sable et choisir à quelle équipe adverse donner le sac. Son partenaire doit porter les sacs qui lui sont attribués. Lorsqu'il lâche, son binôme est éliminé.

Les porteurs sont Kleofina, Thomas et Aurélie. Rapidement, les stratégies se font connaître : les frères bûcherons et les soeurs se liguent contre les Miss et leur donnent tous leurs sacs de sable. De leur côté, Kleofina et Julia alourdissent la balance de Laëtitia et Aurélie. Finalement, Kleofina n'a pas tenu et a lâché. Elle a été suivie par Aurélie, chargée par les Miss, qui a compris qu'elle n'avait aucune chance face à Thomas. Ce sont donc les frères Mathieu et Thomas qui remportent le jeu... sans avoir eu à porter aucun sac !

Le duo gagnant récupère le drapeau rouge. Il leur suffit de le brandir quand bon leur semble pour stopper les camarades de leur choix pendant 15 minutes.

Épreuve d'immunité

Désormais, les binômes, rejoints par Mounir et Lydia, doivent arriver à Bucaramanga. Le duo gagnant sera directement qualifié pour la demi-finale tandis que le dernier ira en duel final et risquera l'élimination.

D'emblée, les frères bûcherons demandent à Laëtitia et Aurélie de les aider à trouver une voiture. En échange, ils ne brandiront pas leur drapeau rouge pour leur nuire. Un deal que les jeunes femmes acceptent malgré elles... et qui ne les arrange pas. Elles savent pertinemment que si Lydia et Mounir ou Kleofina et Julia arrivent en duel final, elles seront choisies pour les affronter. Une situation pas facile pour elles...

Les soeurs embarquent à leur tour dans une voiture et réussissent à rattraper Mathieu et Thomas. Mais, deal oblige, elles cèdent leur place à leurs camarades et commencent à s'agacer intérieurement de la situation. D'autant plus qu'elles sont dépassées par les deux autres duos !

Thomas est chargé de surveiller les voitures qui arrivent afin de ne pas se faire doubler, mais son attention est surtout concentrée sur les deux jolies Colombiennes qui se trouvent à l'avant de sa voiture. C'est ainsi que Mounir et Lydia parviennent à dépasser le duo de frères ! Thomas et Mathieu s'en rendent compte, s'ensuit alors une course entre les deux voitures. Finalement, les bûcherons rattrapent les amoureux et leur infligent une pénalité de 15 minutes grâce à leur drapeau rouge. La fin de la journée s'annonce et les équipes reprendront la course le lendemain matin.

C'est le moment de poursuivre le jeu pour les candidats. Kleofina et Julia, qui pensaient échapper à Thomas et Mathieu, ont été repérées. Les frères leur proposent le même deal qu'à Laëtitia et Aurélie, mais les Miss refusent et réussissent à échapper au duo. De leur côté, Mounir et Lydia ont moins de chance : pour la deuxième fois, les bûcherons agitent leur drapeau rouge devant eux.

Laëtitia et Aurélie ont doublé Mathieu et Thomas et sont arrivées premières devant Stéphane Rotenberg. Les frères le prennent mal et se sentent trahis. Ils sont arrivés en deuxième position, suivis de Mounir et Lydia puis Kleofina et Julia.

Duel final

Les Miss, arrivées dernières, choisissent d'affronter les frères bûcherons en duel final. Il s'agit d'un face-à-face entre Kleofina et Thomas, une course en auto-stop d'une vingtaine de kilomètres. De là, ils auront une mission à accomplir dans une école de la ville. Kleofina arrive la première à l'école et doit résoudre une énigme de mathématiques. Thomas suit à son tour. Tous les deux galèrent à résoudre le problème et c'est la jeune femme qui finit la première ! Mais elle reste coincée dans les embouteillages, tandis que Thomas la rattrape... par une autre route. C'est donc Thomas et Mathieu qui gagnent le duel final.

Julia et Kleofina sont éliminées. Elles lèguent leur amulette de 10 000 euros à Mounir et Lydia.