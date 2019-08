Pékin Express 2019 : Briac et Fabrice éliminés, larmes et course folle !

Dans le dernier épisode de Pékin Express 2019, le jeune marié Mathieu et son frère Thomas ont été sauvés grâce à l'enveloppe noire qui a révélé que la dernière étape était non éliminatoire. Comme le veut le jeu, c'est donc avec un handicap qu'ils reprennent la course. Les frères bûcherons doivent faire de l'auto-stop avec une Palenquera, c'est-à-dire une marchande de fruits traditionnelle et le plateau qui va avec. Elle s'appelle Angélique et risque fort de les ralentir.

Course en calèche et cauchemar en cuisine

Les candidats sont à présent en Colombie. Ils doivent partir de Carthagène des Indes et rejoindre, en trois jours et le plus rapidement possible la ville de Mompox (située à 540 kilomètres). Mais avant de faire de l'auto-stop, ils ont une mission à remplir : prendre une calèche, faire le tour de la ville et récupérer des ingrédients afin de cuisiner des Arepa de huevo, un petit pain très populaire en Colombie. Il faut également les manger et les faire manger à une cuisinière. Le premier binôme qui y parvient hérite du Téléphone Express qui permet d'avoir accès à un GPS, un traducteur et de passer un appel en France.

Laëtitia et Aurélie décident de ne pas se fier à la carte et de demander leur direction aux passants. Une méthode qui fonctionne puisqu'elles sont en tête. Les autres équipes se suivent, se ralentissent et font les mêmes erreurs, comme se tromper de chemin. Sans trop de surprise, les soeurs sont premières et ont en leur possession le fameux téléphone. Tout le monde se dirige ensuite dans la ville de Playa de Taganda pour y passer une première nuit.

En mode Fast & Furious

Mounir et Lydia et Fabrice et Briac se croisent à un péage. Le binôme d'inconnus s'apprête à les doubler, MAIS leur conductrice n'a pas de sous pour payer ! Pour ne pas avoir à chercher une autre voiture, ils acceptent de faire un bout de chemin inverse pour qu'elle retire de l'argent, MAIS le distributeur ne marche pas ! Le temps perdu est énorme. Leur conductrice fait alors une chose incroyable : elle négocie, tout en roulant, une autre voiture pour Fabrice et Briac ! C'est une vraie scène de film. Finalement, les trois binômes arrivés en premier et qualifiés pour l'épreuve d'immunité sont Aurélie et Laëtitia, Kleofina et Julia et Mounir et Lydia.

Pour la nuit, les Miss ont une chance inouïe, elles tombent sur des Français qui sortent faire la fête et leur offrent un dîner au restaurant.

Épreuve d'immunité

Stéphane Rotenberg pose quarante questions aux candidats. Les concurrents doivent écouter les réponses et les mémoriser puisqu'ils seront interrogés ensuite. Un membre de chaque binôme doit aller récupérer un sac qui détermine quelle équipe doit répondre aux questions. Les Miss font un pacte avec Lydia et Mounir pour éliminer les soeurs et font tout pour que ce soit à elles d'être questionnées. Et ça marche. À l'issue de l'épreuve, ce sont Kleofina et Julia qui gagnent. Elles sont qualifiées pour les quarts de finale.

La course reprend pour Mompox. En plus de devoir faire de l'auto-stop, les candidats doivent participer à un quiz express. Pour ce faire, leur chauffeur doit allumer la radio et ils doivent répondre à des questions de culture générale sur la Colombie posées par Stéphane Rotenberg. S'ils ont la bonne réponse, ils poursuivent leur route. S'ils se trompent, ils doivent descendre et changer de voiture.

Fabrice et Briac sont les plus en difficulté. Ils n'arrivent pas à sortir de la ville, alors que les autres équipes répondent à la première question. Elle concerne les couleurs du drapeau colombien et tous trouvent la bonne réponse. La deuxième question, sur les pays limitrophes de la Colombie, est fatale pour Mathieu et Thomas. Ils retrouvent vite une voiture, mais doivent redescendre après n'avoir pas réussi à répondre à la question 3. Fabrice et Briac en profitent pour remonter et doubler les frères bûcherons. Mais ils se trompent sur la question 4. Pour ne rien arranger, ils sont déposés à un endroit où il n'y a pas de véhicule. Les frères leur repassent devant.

Ce sont Aurélie et Laëtitia qui remportent cette 7e étape. Kleofina et Julia sont deuxièmes. Fabrice et Briac arrivent derniers. Ils choisissent de se confronter à Thomas et Mathieu (accompagnés d'Angelina) pour l'épreuve finale.

Duel final

Thomas et Briac se lancent dans la course. Ils doivent parcourir quinze kilomètres et s'adonner à un jeu d'adresse avec un fer à cheval. Angélique a du mal à suivre le rythme, mais donne tout pour Thomas. Briac est le premier à relever le défi et repart faire de l'auto-stop pour rentrer pour franchir la ligne d'arrivée, mais son chauffeur ne le dépose pas au bon endroit. Thomas et Mathieu gagnent donc le duel final et Fabrice et Briac, en larmes, remettent leurs deux amulettes à Lydia et Mounir.