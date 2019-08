Pékin Express 2019 : Mathieu s'est marié, coulisses de l'événement

Samedi 10 août 2019, la fête et l'amour étaient au rendez-vous à Saint-Seine-l'Abbaye (Bourgogne-Franche-Comté). Mathieu (33 ans), un des "frères bûcherons" de l'aventure Pékin Express 2019, s'est marié avec sa compagne de longue date. Une union qui a eu lieu en présence de membres de la famille, d'amis et d'autres candidats à l'émission de M6.

Grâce à Briac, le jeune compétiteur du duo d'inconnus, les internautes ont pu pratiquement assister à toutes les étapes de cette belle journée. Tout a commencé avec l'échanges des voeux. Très chic en costume noir, le marié était très ému lors de son entrée à la mairie. Sa femme, elle, était sublime dans une robe blanche qui mettait en valeur sa belle silhouette.

Le bûcheron a sorti le grand jeu pour son épouse puisqu'une voiture décapotable noire (intérieur cuir rouge, la classe) les attendait à la sortie. Sur une des photos dévoilées, on peut voir Mathieu y prendre la pose avec sa petite fille.

Direction ensuite le lieu de la réception, qui ressemblait fort à un château. Après un fastueux dîner, les invités ont pu danser et même assister à un feu d'artifice. Parmi eux figuraient des candidats de cette saison de Pékin Express : Briac, venu avec sa compagne Sophie, Fabrice, Steve et Martine, alias le coach sportif et son élève. Une belle réunion qui soulève une question : les frères bûcherons ont-il gagné la nouvelle édition de Pékin Express et investi une part des gains dans ce mariage ? Réponse dans quelques semaines lors de la finale du grand jeu d'aventure diffusé sur M6.