Pékin Express 2019 : Qui sont Thomas et Mathieu, les frères bûcherons ?

Dès demain, jeudi 18 juillet 2019, Pékin Express fera son grand retour sur M6 avec Stéphane Rotenberg aux commandes. Après Christina et Didier, la patronne et son employé ressortis grands gagnants de l'édition dernière, huit binômes vont tenter de remporter le jeu et le chèque de 100 000 euros. Parmi eux, les deux frères Thomas (36 ans) et Mathieu (32 ans).

Venus tout droit de Bourgogne, les deux frères forment un duo au travail. En effet, Thomas et Mathieu sont camarades dans la scierie familiale dont Thomas, l'aîné, est le patron. Très complices, ces deux pères de famille sont francs, directs et authentiques. Plus encore, le duo bourguignon est très attaché à son terroir et à son histoire. En participant à Pékin Express, ils réalisent leur premier voyage ensemble... à l'autre bout du monde !

Auprès de nos confrères de Télé 7 Jours, Stéphane Rotenberg a présenté le binôme en quelques mots : "Deux frères qui ont très peu voyagé. Ils travaillent ensemble et sont assez fusionnels." Sur place, Thomas et Mathieu risquent de rencontrer quelques difficultés comme l'annonce l'animateur : "Avec leur stature, ils prenaient de la place et semblaient assez maladroits, mais leur bon sens, leur complicité et leur volonté d'arriver au bout font la différence."

Reste désormais à savoir si les deux frères feront le poids face à leurs adversaires. Seront également de la partie Fabienne et sa fille adoptive Jade, Patrice et Benjamin, père et fils, le coach Steve et sa cliente Martine, les Miss Kleofina et Julia, les soeurs Laetitia et Aurélie, le couple marié Lydia et Mounir ainsi que le duo d'inconnus Fabrice et Briac. Ces huit binômes découvriront le Guatemala, le Costa Rica et la Colombie !

Rendez-vous dès 21h sur M6 jeudi 18 juillet 2019 pour suivre le premier épisode de Pékin Express, la route des 50 volcans.