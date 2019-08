Briac (Pékin Express 2019) en couple : Découvrez sa petite amie Sophie

Depuis le 18 juillet 2019, les téléspectateurs de M6 peuvent découvrir les folles aventures de Briac, dans Pékin Express 2019. Le jeune homme de 21 ans a participé avec Fabrice, un homme de 50 ans qu'il ne connaissait ni d'Adam ni d'Eve. Il s'est rapidement démarqué pour son côté compétiteur et parfois impulsif, un comportement qui a parfois donné du fil à retordre à son binôme. Cette aventure, il aurait pu la partager avec sa petite amie. Car oui, le candidat est en couple.

En se rendant sur son compte Instagram, on peut découvrir que Briac vit une histoire d'amour avec une certaine Sophie depuis le 14 mai 2017. À en croire ses photos, la jeune femme a le même âge que lui. Comme lui, elle est passionnée d'équitation comme en témoignent des publications. Sur plusieurs clichés, on peut en effet la découvrir sur des chevaux. Briac a fait de même : "Tu me feras toujours rêver, que de sensations avec toi ! Tu es tellement bon, à chaque fois que je suis sur ton dos tu me donnes le sourire... #moonlight#berenger#best#pony", a-t-il écrit en légende

On imagine que Briac est un grand romantique. De temps à autre, il n'hésite pas à faire de belles déclarations à sa chère et tendre. "Parce que nous ne faisons qu'un à deux", "Le vin est une espèce de fard intérieur qui embellit, un instant, le visage de nos pensées. S", a-t-il écrit en commentaire de deux photos sur lesquelles il apparaît complice avec Sophie.

Cette dernière le lui rend bien. Elle a souhaité partager leurs vacances inoubliables en septembre 2017, ainsi que le premier anniversaire de leur histoire d'amour. Nul doute qu'elle est fière du parcours de Briac dans Pékin Express 2019 !