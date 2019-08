Rachel Legrain-Trapani en couple avec un Marseillais, baiser pour officialiser

Rachel Legrain-Trapani a un gros faible pour les hommes musclés, elle est servie avec son nouveau compagnon.

Depuis quelques jours, il se murmurait que l'ancienne Miss France de 30 ans se serait rapprochée d'un certain Valentin Léonard. Le jeune homme au corps très sculpté est connu des téléspectateurs pour avoir participé aux plus récentes saison des Marseillais (W9). Après avoir entretenu le mystère autour de leur idylle naissante, Rachel et Léonard ont définitivement mis fin au suspense.

Actuellement en vacances du côté de la Costa Brava, en Espagne, les nouveaux tourtereaux ont été filmés en train de s'embrasser lors d'une soirée. "Les amoureux", a commenté l'auteure de ces images, les taguant. Enlacés, Rachel Legrain-Trapani et Valentin Léonard semblent passer un délicieux moment.

Visiblement très heureuse d'avoir mis fin à son célibat, Rachel Legrain-Trapani partage les photos de ses vacances sur sa page Instagram. À chacune de ses publications, la chroniqueuse de TPMP People (C8) peut compter sur son amoureux pour venir y mettre son petit grain de sable.

Par exemple, le 23 août 2019, la maman du petit Gianni (5 ans) a partagé une photo d'elle sur un bateau, légendée : "Quand le roi du plongeon me prend en photo..." Elle fait ici référence à son homme. "Tu as vraiment un bon photographe avec toi maintenant", a réagi Valentin Léonard dans la section réservée aux commentaires. "Ouiiii", lui a répondu Rachel, notamment avec un smiley coeur.