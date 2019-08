Rachel Legrain-Trapani en couple avec un candidat des Marseillais ?

Ça va trembler, Papa ! Sur son compte Instagram, la belle Rachel Legrain-Trapani a semé un doute cousu main en partageant des photos d'elle en compagnie... de Valentin Léonard, star des plus récentes saisons des Marseillais. En vacances du côté de Lloret de Mar, en Espagne, l'ancienne Miss France 2007 a dévoilé ce mercredi 21 août 2019 un tendre cliché de sa main aux ongles impeccablement vernis dans celle, plus imposante, d'un mystérieux inconnu. Or, par la suite, c'est bel et bien l'ex de Jessy Errero – le "Roi du plongeon" – qui a été aperçu au bord de la piscine de son hôtel, dans ses stories Instagram. La roulette des problèmes serait actuellement en pleine effusion.

Si le coeur des Français a tremblé pour l'obtention du trophée doré lors du Mondial 2018, une grande partie du public n'avait d'yeux que pour Rachel Legrain-Trapani et son idylle naissante avec Benjamin Pavard. Mais les gestes tendres dans les tribunes russes n'auront hélas pas suffi à compenser la distance qui les séparait de manière trop régulière. "Je crois que Cupidon a fracassé ses ailes ici", se désolait-elle au final, en écoutant Thank U Next, chanson d'Ariana Grande en hommage à ceux qui ont croisé le chemin de son coeur.

Rachel Legrain-Trapani et la télé-réalité

Il semblerait donc que les cartons rouges ne stoppent plus la maman de Gianni. Admirative de grands sportifs, Rachel Legrain-Trapani aurait changé son fusil d'épaule pour se tourner vers la télé-réalité. Étonnant, mais pas tant que ça. Grande amie d'Émilie Nef Naf – la gagnante de Secret Story 3 –, elle avait elle-même tenté de relever les défis de La Voix en 2009... avant qu'on ne grille son costume de Clark Kent au bout de douze minutes de prime. Quant à Valentin Léonard, il est lui-même libre de corps et d'esprit depuis le 8 janvier 2019. Après deux années de relations avec Jessy Errero, plusieurs ruptures et infidélités, les Marseillais préféraient se dire "au revoir" pour pouvoir se concentrer sur leurs "projets professionnels". Mais le temps de l'amour et de l'aventure aurait, à nouveau, frappé à sa porte...