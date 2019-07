Rachel Legrain-Trapani, sexy en bikini : "Je n'ai plus honte de mon corps"

Depuis la mi-juillet, Rachel Legrain-Trapani profite de vacances au Portugal avec son fils Gianni (5 ans), né de ses amours passées avec le footballeur Aurélien Capoue, au Portugal. Sur place, notre Miss France 2007 a dévoilé sa silhouette en bikini sexy ! Lundi 22 juillet 2019, elle s'explique sur ce choix d'afficher son corps.

C'est sur Instagram, en légende d'une nouvelle photo d'elle en bikini rouge mettant en valeur ses jolies courbes que Rachel Legrain-Trapani a pris la parole. "Je ne pensais pas poster une photo comme ça un jour, j'ai toujours été guidée par mon éducation, puis par mon titre de Miss, d'épouse et de mère... Et maintenant, je n'ai plus honte de mon corps, car oui je l'ai beaucoup fait souffrir avec les régimes à répétition alternés avec de la malbouffe, écrit-elle. J'ai toujours des complexes (et je pense comme toutes les femmes) mais j'ai vraiment envie de me sentir bien... et ça passe peut-être par ça : l'assumer !" Un beau message de la part de la reine de beauté qui a ajouté le hashtag "bien dans mon corps".