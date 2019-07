Rachel Legrain-Trapani inséparable de son fils Gianni : "Ma vie a pris son sens"

S'il y a un homme sur lequel Rachel Legrain-Trapani peut compter, c'est bien son fils Gianni (5 ans et demi, fruit de ses amours passées avec le footballeur Aurélien Capoue) avec qui elle vient de passer quelques jours de vacances inoubliables.

Après un séjour au Portugal où elle a chouchouté son fils, où elle a vécu des moments de franche camaraderie avec son amie Émilie Nef Naf et où elle a pris la pose en bikini, notre ex-Miss France 2007 aujourd'hui âgée de 30 ans a regagné la France et ses activités entre le Nord et Paris. Ce 23 juillet 2019, elle a tout de même pris le temps de publier une pensée pour son fiston alors qu'elle voyageait seule en train.

En légende d'une photo de son fils bébé posé sur ses genoux et elle, Rachel Legrain-Trapani a écrit : "J'ai toujours cette photo sur moi... Elle m'apaise, ce n'est pourtant pas la plus jolie que j'ai de nous deux mais je me souviens très bien de ce moment... Gianni avait 5 mois, cinq mois que j'étais sa maman et à ce moment précis je faisais un selfie avec la personne qui compte le plus à mes yeux. J'entends encore son rire et ses gazouillis quand il se voyait sur l'écran du téléphone... <3 Bref, le 23 décembre 2013 à 13h03, ma vie a pris son sens (et depuis je n'ai plus peur du chiffre 13)."

Une fois arrivée à Paris ce 23 juillet au soir après quelques encombres probablement dus à la chaleur, l'ex-petite amie du footballeur Benjamin Pavard a pu retrouver son amie Valérie Bègue (Miss France 2008) afin de dîner et de se rafraîchir ensemble autour d'un cocktail ou deux en terrasse. On échappe à la canicule comme on peut !

Découvrez le cliché de Rachel Legrain-Trapani et son fils Gianni ci-dessous :