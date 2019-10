Rachel Legrain-Trapani: Minirobe fleurie pour son 1er tapis rouge avec Valentin

Les stars étaient de sortie jeudi 3 octobre 2019 à l'occasion de la reouverture de la boutique Breitling, rue de la Paix, dans le 2e arrondissement de Paris. Parmi les nombreux invités conviés à ce grand événement en plein coeur de la capitale, Rachel Legrain-Trapani.

L'ancienne Miss France, qui a porté l'écharpe et la couronne tant convoitées en 2007, n'était pas seule mais accompagnée de celui qui la comble de bonheur et lui a fait oublier sa douloureuse rupture avec Benjamin Pavard : Valentin Léonard. Le charmant brun est connu des téléspectateurs pour avoir participé aux plus récentes saison des Marseillais (W9). En couple depuis l'été dernier, Rachel et Valentin sont sur un petit nuage.

Pour la première fois de leur idylle, les amoureux ont foulé un tapis rouge ensemble. Cette apparition publique très remarquée intervient un mois après que Valentin a débarqué par surprise sur le plateau de TPMP People (C8), dont Rachel Legrain-Trapani est l'une des chroniqueuses. Une activité dans laquelle elle est très à l'aise et qui lui permet de partager de temps à autre des confidences sur sa rupture avec Benjamin Pavard.

Pour ce premier red carpet avec Valentin, la Picarde de 31 ans a opté pour une petite robe fleurie décolletée. Une tenue tout à fait au goût de son compagnon puisque Valentin l'a appelée sa "petite beauté" dans l'une de ses stories Instagram tournée durant la soirée. Complices devant les photographes, les tourtereaux vivent une histoire parfaite.

Lors de cette soirée organisée par Breitling - à laquelle ont également participé Capucine Anav et son compagnon Alain Fabien-Delon, Katrina Patchett et son mari Valentin d'Hoore, ou encore Rayane Bensetti -, Rachel Legrain-Trapani a retrouvé plusieurs amies Miss France. Tout comme elle, Malika Ménard (Miss France 2010) et Laury Thilleman (Miss France 2011) étaient très en beauté.