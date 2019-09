Rachel Legrain-Trapani : surprise et révélations de Valentin en direct dans TPMP

Décidément, Rachel Legrain-Trapani dribble entre les amourettes. Elle que l'on a vu "deux" étoiles dans les yeux, depuis les tribunes des stades de Russie pour Benjamin Pavard, a retrouvé l'amour dans les bras de Valentin Léonard. Et pour entretenir leur flamme, le plus parisien des Marseillais a préparé une jolie surprise à sa douce : il l'a rejoint par surprise sur le plateau de TPMP People - avec la grande complicité de Matthieu Delormeau. Si leur rencontre restait pour l'heure un mystère, voilà de quoi abreuver les assoiffés de détails. "On s'était vu sur un évènement, à Paris. On n'avait pas discuté. Après, on a parlé ensemble sur les réseaux sociaux et puis elle est venue me rejoindre en Espagne" explique le jeune homme, qui précise au passage qu'elle a "fait le premier pas".

Il ne faisait déjà aucun doute que Rachel Legrain-Trapani et Valentin Léonard avaient des flammes dans les yeux. Sur les réseaux sociaux, les amoureux ne cessent d'exhiber leurs tendres sentiments. Et si l'amour qui les consume n'était pas assez évident, voilà que les tourtereaux l'ont rendu encore plus visible en se faisant tatouer la même expression italienne sur l'avant-bras : "Ad Maiora" - traduit littéralement : "vers quelque chose de plus grand", qui accompagne le joli motif qu'elle s'est fait encrer sur les fesses. "Tout est allé hyper vite", a justifié le couple sur C8, avant d'échanger un baiser langoureux.