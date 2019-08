Rachel Legrain-Trapani en couple avec un Marseillais : déjà un tatouage commun !

Tchou Tchou ! Rachel Legrain-Trapani est à bord du TGV de l'amour avec son nouveau compagnon, Valentin Léonard. À 300 km/h, les deux amoureux brûlent toutes les étapes du socialement acceptable puisqu'ils sont désormais liés à vie. Ce ne sont pas des fiançailles, mais bien un tatouage (très indélébile et très permanent) qui les unit. Dimanche 25 août 2019, l'ancienne miss France et le candidat des Marseillais (W9) n'ont pas résisté au désir puissant de faire réaliser un motif en commun.

Bien décidés à montrer leur amour au monde entier, Rachel Legrain-Trapani et Valentin Léonard ont choisi un emplacement visible de tous : l'avant-bras. Tous deux en vacances à Lloret de Mar en Espagne, fief des spring break des écoles de commerce, ils ont trouvé un dessin particulièrement inspirant. Comme on peut le voir sur leurs stories Instagram respectives, ils ont choisi la locution latine : "Ad Maiora". Souvent orthographiée avec un point d'exclamation à la fin, cette expression est principalement utilisée en Italie pour féliciter des proches dans leur réussite professionnelle ou amoureuse. Elle se traduit littéralement comme "vers quelque chose de plus grand".