Rachel Legrain-Trapani dévoile un tatouage inattendu sur une partie intime...

Rachel Legrain-Trapani vient de dévoiler un "dossier" sur elle depuis ses vacances au Portugal !

En effet, après avoir été rejointe de manière inattendue par son amie Émilie Nef Naf, notre ex-Miss France 2007 s'est laissé prendre en photo de dos alors qu'elle était en bikini à l'avant d'un bateau... Une position qui a mis le projecteur sur un petit tatouage sur sa fesse gauche. "Liberdad", (soit "Liberté" en V.F), a d'abord écrit Rachel Legrain-Trapani en légende Instagram avant d'ajouter à propos de ce dessin ressemblant à un coeur noir : "Et en cadeau, je vous dévoile un tatouage fait sur un coup de tête à Londres après une pinte ou deux..."

La veille, alors qu'on la pensait simplement en vacances en duo avec son fils Gianni (5 ans, fruit de ses amours passées avec le footballeur Aurélien Capoue), notre ex-Miss France 2007 célibataire était apparue à Albufeira en compagnie de son amie Émilie Nef Naf. Très vite, Rachel et la gagnante de Secret Story 3 qui file aujourd'hui le parfait amour avec le basketteur Nobel Boungou-Colo avaient immortalisé leurs retrouvailles en bikini. On ne se refait pas !

L'ex-petite amie de Benjamin Pavard avait aussi expliqué dans la foulée en légende d'un post les montrant complices à l'avant d'un bateau : "Réserver chacune nos vacances à la dernière minute et se rendre compte qu'on part au même endroit, ça s'appelle la connexion. Émilie Nef Naf, tu ne peux plus nier que nous sommes de véritables amies !"