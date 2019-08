Rachel Legrain-Trapani amoureuse : La poignante déclaration d'amour de Valentin

Ils s'aiment (déjà). Depuis le début du mois d'août, une rumeur pesait sur notre Miss France adorée, Rachel Legrain-Trapani : elle serait en couple avec Valentin Léonard, illustre candidat des Marseillais, télé-réalité de W9. Quelques jours plus tard, ils officialisaient leur relation d'un tendre baiser publié sur Instagram, le 24 août dernier. L'idylle étant tout juste naissante, le couple avait surpris tout le monde en se faisant un premier tatouage commun quelques heures après l'annonce officielle : la locution latine "Ad Maiora".

Depuis, ils ne se quittent plus et affichent leur bonheur aux yeux de tous sur Instagram. Fous amoureux, Rachel Legrain-Trapani et son Valentin viennent d'échanger d'émouvants mots d'amour sur le réseau social. Jeudi 29 août 2019, l'ancienne reine de beauté a dévoilé un joli cliché d'elle et de son chéri tiré d'un événement sportif (où ils avaient pu rencontrer Usain Bolt). "Le destin ? Le hasard ? Peu importe comment on le qualifie... nous nous sommes trouvés... Instagram reste un endroit de partage, un réseau social. Vous me connaissez, pour la plupart, depuis longtemps. C'est pour cela que j'avais envie de partager avec vous mon bonheur..., confie-t-elle. Celui d'avoir trouvé l'homme dont j'ai toujours rêvé ! Notre histoire est folle, c'est ce qui la rend encore plus belle." Rachel Legrain-Trapani en est sûre, son couple avec Valentin Léonard est parti pour durer ! De quoi susciter une avalanche de messages approbateurs. "Je vous souhaite toute une vie de bonheur, d'amour et de joie ensemble !", a commenté sa comparse Marine Lorphelin.