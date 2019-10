Capucine Anav, Katrina Patchett... : Amoureuses et passionnées de montres !

La Fashion Week de Paris s'est achevée mardi 1er octobre 2019 et avait suscité l'intérêt de nombreuses célébrités. Plusieurs d'entre elles, ainsi que de nouveaux visages, étaient de sortie jeudi soir pour l'ouverture d'une nouvelle boutique d'horlogerie. Capucine Anav, Laury Thilleman, Katrina Patchett et leurs compagnons respectifs y ont assisté.

Jeudi 3 octobre 2019, Breitling a inauguré son nouveau magasin ! L'enseigne est située au 10 rue de la Paix dans le 2e arrondissement de Paris. La maison suisse y a reçu plusieurs personnalités, à l'image de Capucine Anav. L'ex-star de télé-réalité était accompagnée de son petit ami, le mannequin et fils d'Alain Delon, Alain-Fabien Delon.

Comme Capucine, Laury Thilleman et la danseuse Katrina Patchett (partenaire de Moundir dans Danse avec les stars, saison 10) se sont rendues chez Breitling avec leurs moitiés respectives, Juan Arbélaez et Valentin d'Hoore. La première y a retrouvé ses amies et ex-Miss France, Rachel Legrain-Trapani et Malika Ménard, ravissante dans sa combinaison noire.

Côté messieurs, le comédien Rayane Bensetti et les acteurs François-Xavier Demaison (accompagné de son épouse Anaïs Tihay), François Berléand, Benoît Magimel et Guillaume Canet étaient de la partie. Ces deux derniers ont coupé le ruban de la boutique, symbolisant son ouverture officielle, au côté d'une Laury Thilleman hilare.