Rachel Legrain-Trapani répond et tacle Benjamin Pavard après ses critiques

Rachel Legrain-Trapani ne comptait pas laisser courir les critiques de Benjamin Pavard sur leur ancien couple sans réagir. Ce vendredi 27 septembre 2019, Miss France 2007 était autour de la table des chroniqueurs de TPMP People, sur C8. Et elle a tenu à lui répondre !

Après avoir ramené la coupe à la maison, le champion du monde Benjamin Pavard et Rachel Legrain-Trapani ont rompu. S'il était resté discret sur leur idylle dans les médias, le footballeur de 23 ans a accepté de s'exprimer sur le sujet auprès de nos confrères du Journal du dimanche. Il a en effet confié avoir été agacé de voir leur histoire révélée au grand public, notamment par l'ex-reine de beauté de 31 ans. "Je n'allais pas téléphoner aux magazines people pour leur ­demander de ne pas s'intéresser à ma vie privée. Tout le monde a été au courant, ça m'est revenu aux oreilles, c'est comme ça. Ça ne m'a pas plu, mais je trouve que j'ai plutôt bien géré", a-t-il déclaré.

Pourtant, selon Rachel-Legrain Trapani, c'est lui qui aurait souhaité révéler leur ancienne histoire d'amour : "Ça m'a fait énormément rire quand j'ai vu tous ces articles. Clairement, on a plus rien à se dire mais c'est lui qui avait voulu que notre couple soit mis en avant. Avant la Coupe du monde, il faisait exprès de me taguer sur ses photos, il commentait mes photos. Il voulait absolument que ça se sache. Une fois qu'il a été champion du monde, il a fait un peu machine arrière."

S'il ne voulait pas parler de sa vie privée...

Elle lui a ensuite reproché de s'exprimer sur sa vie privée, alors qu'il n'était pas obligé de répondre à la question sur leur romance. "Et puis s'il ne voulait pas parler de sa vie privée, je pense qu'il ne s'afficherait plus avec des gens connus. S'il a eu le souci avec moi, pourquoi partir en vacances avec des Miss [dont Julia Sidi-Atman, NDLR] et des influenceuses ? Pourquoi inviter à son anniversaire des stars de télé-réalité et des influenceuses ?!", a ajouté la maman de Gianni (5 ans, né de son ancienne union avec le footballeur Aurélien Capoue). Enfin, elle a rappelé qu'aujourd'hui, elle était très heureuse grâce à son petit ami Valentin Léonard.

A ce jour, on ne sait pas si Benjamin Pavard a retrouvé l'amour. Des rumeurs couraient sur la candidate de Pékin Express 2019 Julia Sidi-Atman et lui. Mais lors d'une interview pour Purepeople, cette dernière a assuré qu'il n'était qu'un simple ami.

Pour rappel, l'idylle entre Benjamin Pavard et Rachel Legrain-Trapani a débuté discrètement au printemps 2018. C'est à l'occasion du fameux but marqué par le footballeur lors du match de Coupe du monde de l'équipe de France contre l'Argentine qu'ils se sont retrouvés sous le feu des projecteurs en dévoilant leur joie dans les tribunes. Malheureusement, leur différence d'âge a eu raison de leur couple.