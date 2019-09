Rachel Legrain-Trapani et Valentin Léonard : Premières vacances en amoureux

Elle a fait le premier pas

Sur le plateau de C8, Valentin s'était confié sur sa rencontre avec l'ancienne reine de beauté qui avait "fait le premier pas". Il expliquait :"On s'était vus sur un événement, à Paris. On n'avait pas discuté. Après, on a parlé ensemble sur les réseaux sociaux et puis elle est venue me rejoindre en Espagne." Un couple tellement fusionnel qu'ils n'ont pas hésité à se faire un tatouage en commun après seulement quelques semaines de relation.

Nous nous sommes trouvés

Le 29 août 2019, les deux amoureux s'étaient également envoyé des déclarations enflammées via Instagram. L'ex de Benjamin Pavard pense clairement avoir trouvé l'homme de sa vie. Elle écrivait ainsi : "Le destin ? Le hasard ?(...) nous nous sommes trouvés. (...) J'avais envie de partager avec vous mon bonheur... Celui d'avoir trouvé l'homme dont j'ai toujours rêvé !" Presque instantanément, le beau brun répondait à sa chérie : "On dit souvent que les plus belles choses arrivent lorsqu'on s'y attend le moins. En voici la preuve par excellence. Je ferai mon possible pour te rendre heureuse autant que tu le mérites." Un couple en totale osmose.