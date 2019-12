Rachel Legrain-Trapani dénonce le manque "de respect" de Vaimalama Chaves

Si Sylvie Tellier déclare régulièrement que Miss France est une "grande famille", ce n'est certainement pas l'avis de Rachel Legrain-Trapani et Vaimalama Chaves... Invitée sur le plateau de TPMP le 17 décembre 2019, Vaimalama avait essayé de justifier son comportement décrié envers sa consoeur, Miss France 2007. En effet, Rachel avait été snobée par Miss France 2019 qui avait pris soin d'inviter toutes les reines de beauté à un diner maison sauf elle. "Je ne l'ai pas invitée mais en même temps on ne se connaît pas plus que ça ! T'invites des gens que tu connais pas chez toi ?", avait-elle déclaré à Cyril Hanouna pour se justifier.

On invite tout le monde, par principe et par respect

Trois jours plus tard, Rachel Legrain-Trapani donne sa version des faits. Sans langue de bois, elle raconte à TPMP People : "On fait des dîners souvent à une dizaine. Tous les ans, on fait un dîner toutes ensemble. (...) Et donc tous les ans on se retrouve, justement pour créer ce lien, etc. Et donc comme dans toutes les familles, même si on n'a pas forcément d'affinités, on invite tout le monde, par principe et par respect. Après voilà, elle ne veut pas m'inviter, franchement il n'y a pas de soucis". Elle ajouté qu'elles se connaissent via le biais de l'association Les Bonnes fées.

Ça m'avait un peu fait mal au coeur

Un peu déçue du comportement de Miss France 2019, la chérie de Valentin Léonard avait déjà expliqué : "Moi franchement, ça m'est complètement égal. Après, c'est juste que je sais qu'on est très proches les unes des autres et ça m'avait un peu fait mal au coeur le fait que toutes les Miss soient là et pas moi. (...) Sachant qu'on était ensemble l'après-midi pour l'association Les bonnes fées." Protecteur avec sa chroniqueuse, Matthieu Delormeau a souhaité réconforter Rachel : "Tu es une des rares Miss qui travaille, qui fait de la télé. On verra ce qu'elle fera après !"

En l'occurrence, Vaimalama Chaves vient de sortir son premier album Good Vaïbes. Espérons que les "bonnes vibrations" de cet album soient meilleures que celles entre les deux anciennes Miss...