Vaimalama Chaves brouillée avec Rachel Legrain-Trapani ? Elle confirme !

Les Miss sont une grande famille, dit-on... Un dicton qui ne semble pas fonctionner pour Rachel Legrain-Trapani et Vaimalama Chaves. Les deux anciennes reines de beauté ne seraient pas du tout copines à en croire leurs déclarations respectives...

C'est Rachel Legrain-Trapani la première à avoir levé le voile sur quelques tensions lors d'un numéro de TPMP People en octobre dernier. La chérie de Valentin Léonard assurait alors avoir été tout bonnement boycottée par la belle Tahitienne. "C'était il y a deux, trois semaines, beaucoup de Miss France étaient à Paris pour l'association des Bonnes fées. Camille Cerf, Malika Ménard me disent : 'On se voit ce soir chez Vaimalama ?' Je dis : 'Pourquoi, il se passe quelque chose ?' 'Ouais, elle fait une soirée.'" Rachel Legrain-Trapani en a alors conclu qu'elle n'était pas invitée et qu'elle était bien la seule parmi les Miss France.

Mardi 17 décembre, Vaimalama Chaves était invitée à réagir à cette mini polémique dans Touche pas à mon poste. Sans langue de bois comme à son habitude, celle qui vient de couronner Miss France 2020 a d'entrée confirmé la véracité de cette histoire. Et pour se défendre de ne pas avoir invité Rachel Legrain-Trapani à sa petite sauterie, elle confie tout simplement ne pas la connaitre "plus que ça". "T'invites des gens que tu connais pas chez toi, toi ?" demande-t-elle alors spontanément à Cyril Hanouna pour appuyer son argument. Une liberté de parole qui a beaucoup amusé le reste des chroniqueurs. En revanche, il est moins sûr que sa franchise fasse plaisir à Rachel Legrain-Trapani...