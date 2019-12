Miss France 2020: Clémence Botino vivement critiquée, Vaimalama Chaves s'en mêle

On ne peut pas plaire à tout le monde et ce n'est pas Clémence Botino qui dira le contraire. Deux jours après avoir remporté le concours Miss France 2020, la jolie Guadeloupéenne de 22 ans est déjà la cible de critiques. S'ils sont nombreux sur les réseaux sociaux à regretter que leur favorite Lou Ruat n'ait pas été élue ou encore que la Miss Nord-Pas-de-Calais se soit fait dès la première phase, certains font carrément preuve de racisme à l'encontre de Clémence Botino.

Qu'à cela ne tienne, la nouvelle reine de beauté n'est pas près de se laisser faire. Interrogée par TV Mag à ce sujet, elle fait d'ores et déjà preuve de répondant, rappelant que son sacre est "le choix" des Français. Car oui, pour rappel, Clémence Botino a récolté 31,95% des suffrages. "Je pense que j'ai autant ma place que toutes les autres filles" martèle-t-elle. D'ailleurs, elle assure s'être attendue à un déferlement de haine en cas de victoire. "On sait que tout le monde ne va pas être d'accord. Justement, il faut que je justifie mon élection, que je montre aux Français que j'ai ma place ici. Mais je n'ai pas peur."

Déterminée à poursuivre fidèlement le travail de Vaimalama Chaves, elle se réjouit du changement en cours dans l'élection Miss France. "Vai [Vaimalama Chaves, ndlr] et moi sommes les deux premières filles d'outre-mer à se succéder. Je pense que ce n'était jamais arrivé en France et c'est beau. Ça veut dire que les choses changent. Il y a bien quelque chose qui a changé et il faut que tout le monde l'accepte de manière positive."

Un message repris par la suite sur Twitter par Vaimalama Chaves, laquelle a tenu à son tour à faire taire les mauvaises langues. "La France est aussi plurielle que le nombre d'ethnies qui la compose, a-t-elle revendiqué. Une France multiculturelle aux couleurs de l'arc-en-ciel. Le respect est essentiel, soyons solidaires." Et, à ceux qui ne sont pas encore convaincus par la beauté de notre nouvelle Miss France, de répondre : "Vous avez votre définition de la beauté, mais elle n'est pas universelle. Pour certains, des filles qui pourraient vous sembler moins belles le seraient bien plus pour d'autres." Voilà qui est dit.