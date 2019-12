Miss France 2020 : Le classement du jury révélé, Miss Guadeloupe loin derrière !

Si les internautes s'insurgent de ne pas avoir vu Miss Nord-Pas-de-Calais intégrer le top 15 de l'élection Miss France 2020, beaucoup s'offusquent également que Miss Guadeloupe ait pris l'ascendant sur Miss Provence. En effet, alors que tout le monde voyait déjà la jeune Lou Ruat remporter la prestigieuse couronne, c'est finalement Clémence Botino qui succède à Vaimalama Chaves. Un résultat que beaucoup contestent sur les réseaux sociaux. Et ce n'est pas le détail des notes, sorti au lendemain de l'élection, qui va apaiser les critiques...

En effet, si le public a choisi Miss Guadeloupe en tant qu'ambassadrice de la beauté française, ce n'est pas le cas des jurés. D'ailleurs, pour eux, Clémence Botino était loin derrière ses concurrentes. En ne lui attribuant que huit points, Denis Brogniart, Mareva Galanter, Laetitia Milot et leurs compères ne plaçaient Miss Guadeloupe qu'en huitième position, loin derrière Miss Provence, Miss Bourgogne et Miss Côte d'Azur, auxquelles ils ont attribué 15 points chacune. Voilà qui a de quoi agacer les fervents admirateurs de Lou Ruat, seulement première dauphine à l'issue de cette compétition qu'elle jouait à domicile.

Heureusement pour la nouvelle Miss France, elle est très bien entourée. Après avoir été vivement félicitée sur les réseaux sociaux par Iris Mittenaere, Camille Cerf, Marine Lorphelin, Laury Thilleman, Maëva Coucke ou encore Ophély Mézino, Miss Guadeloupe 2018, qui est devenue première dauphine de Miss Monde ce même 14 décembre 2019, Clémence Botino pourra aussi compter sur le soutien sans faille de la tendre Vaimalama Chaves. "Bienvenue dans la famille Miss France. Pour toujours près de toi", écrivait Miss France 2019 sur son compte Instagram.

Pendant un an, Clémence Botino va donc parcourir le monde pour représenter la France. Une expérience inoubliable qu'elle vivra avec le soutien de ses "soeurs" et celui de Sylvie Tellier, directrice générale du comité Miss France, et tout cela, n'en déplaise aux mécontents...