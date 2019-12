Miss France 2020 : Florentine Somers éliminée mais "des souvenirs plein la tête"

Samedi 14 décembre 2019, une nouvelle Miss France a été élue. Il s'agit de Miss Guadeloupe, Clémence Botino. La jeune femme de 22 ans succède ainsi à Vaimalama Chaves, laquelle lui a remis la couronne de ses mains. Si c'est bel et bien le public qui a voté, les internautes se sont toutefois montrés déçus face à l'issu du concours. Pire encore, ils ont accusé l'émission de "tricherie" après que Miss-Nord-Pas-de-Calais se soit fait éliminer dès le premier tour. Et oui, Florentine Somers (19 ans) n'a pas réussi à se maintenir parmi les quinze finalistes, au grand dam de la Toile.

Face aux nombreuses marques de soutien qu'elle a reçu, la jolie blonde a tenu à sortir du silence. Au lendemain de sa défaite, Florentine Somers a partagé une magnifique photo d'elle avec pour légende un message d'acceptation. "Et voilà l'aventure Miss France se termine pour moi. L'expérience d'une vie avec des souvenirs plein la tête j'espère vous avoir rendu fiers." La Nordiste poursuit en ayant une pensée pour Miss France 2020 ainsi que pour ses "copines" de l'aventure, dont Lou Ruat, élue Première Dauphine. "Je tiens à féliciter notre nouvelle miss France Clémence Botino et ma copine de l'aventure @louruatoff ainsi que toutes les autres filles pour leurs parcours. Quant à nous on se retrouve très vite pour plein de nouvelles aventures. Je vous embrasse."

Un message rempli de bons sentiments qui n'a malheureusement pas suffi à consoler ses admirateurs. "Tu aurais du allé plus loin dans cette aventure", "Tu étais l'une des plus jolies", "Tellement déçue du choix des 15", "Je n'ai rien compris à l'élection 2020", "Je te voyais la couronne sur la tête" déplorent-t-ils.