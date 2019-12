Miss France 2020 : L'élimination de Miss Nord-Pas-de-Calais ne passe pas...

Un nouveau scandale viendrait-il entacher le comité Miss France et sa précieuse couronne ? L'élection qui a sacré Clémence Botino, Miss Guadeloupe, le 14 décembre 2019 ne semble clairement pas faire l'unanimité auprès des téléspectateurs. Pire, ils accusent l'émission de "tricherie" après l'élimination dès le premier tour de leur candidate préférée. Considérée comme grande favorite pour devenir Miss France 2020, Florentine Somers (19 ans) n'a en effet pas été retenue dans les quinze premières Miss sélectionnées. Un choix incompréhensible pour beaucoup d'internautes, qui n'ont pas hésité à réagir en exprimant leur mécontentement et même, pour certains, leur colère.

Sur Twitter, les fans de la jeune femme commentent : "Alerte info: le Nord pas de Calais demande son indépendance suite à la non-sélection de sa miss pour la suite de la compétition", "euh... ils l'ont oubliée ou quoi ? À quel moment elle est pas qualifiée ?", "Y a tricherie c'est évident", "Mais attendez pause une pépite comme ça est éliminée, mais quel gâchis ça me donne même plus envie de regarder cette émission"... Prise dans le tourbillon de réactions, Miss Centre Val de Loire (Jade Simon-Abadie) en a pris pour son grade et a été jugée moins digne d'être sélectionnée que Miss Nord-Pas-de-Calais.

Et bien que l'élection se déroule à l'autre bout de la France, à Marseille, Florentine pouvait compter sur quelques cohortes de supporters venus spécialement. Interrogée par le Parisien, une famille Ch'ti (assise juste à côté de la mère de leur Miss régionale) déclarait même, avec ambition : "On a des beaux potentiels, c'est vrai." Le groupe confiait avoir engagé un budget conséquent pour venir soutenir Miss Nord-Pas-de-Calais : "On en a pour 500 € par personne qui comprend l'avion, l'hôtel, la place à 160 € avec le gala, les tenues..." Tout ça pour ça...

Grande dame, Florentine Somers a publié juste avant l'élection quelques mots à l'intention de ses fans. Déjà très heureuse de participer à l'élection, elle avait annoncé que le résultat ne comptait pas pour elle puisqu'elle était déjà très fière d'en être arrivée jusque-là. Un peu avant l'émission du 14 décembre 2019, elle écrivait sur Instagram : "Peu importe le résultat, j'en ressors grandie, fière et heureuse. Mille mercis pour votre soutien indéfectible." Diplômée du baccalauréat, Florentine devait passer un concours d'éducateur spécialisé avant de participer à Miss France 2020.