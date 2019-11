Miss France 2020 : Clémence Botino, Miss Guadeloupe 2019, sensuelle à la plage

Le 14 décembre prochain, au Dôme de Marseille, Clémence Botino, Miss Guadeloupe 2019 tentera de décrocher la couronne de Miss France et de succéder ainsi à notre belle Vaimalama Chaves, Miss France 2019. Elle sera opposée à 29 autres jeunes demoiselles, venues représenter leur région avec fierté.

Ambassadrice de l'île papillon, la jeune femme est très active sur les réseaux. Aujourd'hui étudiante à Paris, la jeune femme a vécu en Guadeloupe, mais aussi à Miami pendant un an. Deux cadres de vie qui lui ont permis d'engendrer un joli panel de photos que la Miss poste régulièrement sur Instagram. Et c'est un corps sculpté et véritablement parfait que Clémence Botino affiche fièrement sur son compte. Peau dorée, plages de sable blanc et mer azur, la belle rayonne de charme et de sensualité en maillot de bain uni ou fleuri.